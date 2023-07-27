الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية: بنزيما وطارق حامد أساسيان فى تشكيل اتحاد جدة أمام الترجى

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أعلن نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، التشكيل الرسمي الذي سيواجه الترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة العربية.

ويتواجد الدولي المصري طارق حامد في تشكيل اتحاد جدة، وسيخوض النجم الفرنسي كريم بنزيما مباراته الأولى مع النمور.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام الترجي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مدالله العليان

خط الوسط: طارق حامد - كورنادو -  رومارينهو - جوتا

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله

ويتواجد نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي على دكة بدلاء اتحاد جدة السعودي.

كريم بنزيما طارق حامد اتحاد جدة السعودي الترجي التونسي البطولة العربية

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