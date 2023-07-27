الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بإقامة ميدان لعمال النظافة تقديرا لدورهم

ميدان عامل النظافة
ميدان عامل النظافة

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بإنشاء ميدان باسم عامل النظافة تقدير لدور عمال النظافة، بالحفاظ على نظافة مدينة شرم الشيخ.

وتابع محافظ جنوب سيناء عرضا تفصيليا بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، تم خلال العرض استعراض مخطط إنشاء 6 ميادين جديدة بمناطق وأحياء المدينة منها سكن العاملين، وشارع مجلس المدينة خلف دلتا، وأمام المحكمة، وشارع المدارس، وميدان مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

ووجه المحافظ ان تلك الميادين يتم إنشاؤها عن بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، والشركات الكبرى العاملة في نطاق المدينة ضمن اعمال المشاركة المجتمعية.

حضر عرض المخطط اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

 

 

 

 

مصر سيناء جنوب سيناء عامل النظافة عمال النظافة النظافة

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