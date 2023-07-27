الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء احتفالات الليلة الختامية لمولد أبو العباس المرسي في الإسكندرية

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

شهدت ساحة مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري وسط الإسكندرية استعدادات مكثفة لبدء احتفالات الليلة الختامية لمولد أبو العباس المرسي، والتي تستمر حتى فجر الجمعة بمشاركة جميع الطرق الصوفية من جميع محافظات مصر.

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وشهدت الساحة تجمعات كبيرة من المريدين المنتمين لجميع الطرق، كما تم إقامة سرادقات للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وأخرى للطريقة الحامدية الشاذلية، وغيرها، بجانب إقامة موائد الطعام، وافتراش باعة الحمص والحلوى والسبح والألعاب محيط الأضرحة احتفالا بمولد أبو العباس المرسي.

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وقال الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، إن الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ عموم  الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الصوفي الأعلى،  صرحا بأحياء مولد أبز العباس المرسي، من يوم الجمعة 21 يوليو، وحتى اليوم الجمعة 28 يوليو 2023.

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وأضاف لـ"الدستور" أنه تم إتمام جميع الخدمات وإقامة السرادقات لكل طريقة من الطرق الصوفية، بجانب سرادق المشيخة العامة للطرق الصوفية، والذي سيستقبل الدكتور عبد الهادي القصبي وكبار رجال الصوفية لإقامة المؤتمر الخاص بالمواد، مشيرًا إلى أنه يحيي الليلة الختامية للمولد اليوم الشيخ محمود التهامي.

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وأوضح أن جميع الطرق الصوفية تشارك اليوم في مولد سلطان الإسكندرية، وهم الطرق الخمس: الرفاعية، الأحمدية، البرهامية،  الجيلانية، والشاذُلية، لافتًا أنه تفرع من كل طريقة ألف طريقة.

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وأوضح أن الليلة الختامية تشهد أجواء روحانية وسعادة تغمر جميع المحبين والمريدين الذين توافدوا على الساحة والذي يبلغ عددهم حوالي 3000 شخص حتى الآن للاحتفال بمولد سلطان الإسكندرية وقطب أقطاب الشاذلية.

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وأشار "فودة" إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تم عودة إحياء الموالد الخاصة بأولياء الله الصالحين في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما تشهده اليوم من أحياء  أكبر مولد ومقام  بالإسكندرية لسيدي أبو العباس المرسي.

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