الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزهرة يقطف أول أهداف البطولة العربية ويقود الشرطة للفوز على الصفاقسي

الشرطة العراقي والصفاقسي
الشرطة العراقي والصفاقسي التونسي

حقق الشرطة العراقي فوزا مهمًا على حساب نظيره الصفاقسي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

سجل هدف المباراة الوحيد والفريق العراقي، علاء عبدالزهرة، من ضربة جزاء احتسابه حكم الساحة الدولي ماجد الشمراني، عقب لمس الكرة يد أحد لاعبي الصفاقسي داخل منطقة الجزاء.

ويعد هدف الزهرة، هو أول أهداف نسخة البطولة العربية الحالية 2023، بعد انتهى مواجهة الافتتاح بين السد القطري والوداد المغربي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بهذه النتيجة يتربع الشرطة على قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مؤقتا، في حين انتظار المواجهة الأخرى التي تجمع بين الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي في العاشرة ليلا، أما الصفاقسي فيظل بلا رصيد من النقاط.

وعقب تسجيل الشرطة هدف المباراة الوحيد، حاول الصفاقسي إدراك التعادل، لكن دون أي جدوى.

وكان بطل تونس، بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: هادي جالول.

خط الدفاع: محمد النصراوي، علاء غرام، أحمد عاجل، عزيز سايحي.

خط الوسط: نابي كمارا، موسى كونتي، وضاح زايدي، حسين علي الساعدي.

خط الهجوم: يوسف بيتشا، دييي برنجير.

ويتولى حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، المسئولية الفنية للصفاقسي التونسي.

مجموعات كأس الملك سلمان 

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

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