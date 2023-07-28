الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنشيط السياحة": نشر التوعية السياحية ودور التعليم يعود بالنفع على الاقتصاد

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شاركت الدكتورة داليا هلال، ممثل هيئة تنشيط السياحة المصرية، باحتفالية تخرج الدفعة 23 من طلاب معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق.

وأعربت هلاتل، خلال مشاركتها حفل  تخريج دفعة جديدة من السياحيين الشباب القادرين على تحمل المسؤولية في المستقبل، لافتة إلى أهمية نشرالتوعية السياحية ودور التعليم في رفع الوعي لدى الشارع المصري حول حساسية صناعة السياحة والأسلوب الأمثل للتعامل مع السائحين، وخدمة القطاع بأفضل طرق ممكنة، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وهو الملف الذي يلقى اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية الذي يوجه دائما بضرورة رفع الوعي السياحي في الشارع المصري.

وطالبت هلال بتدريس مادة السياحة في كافة المراحل التعليمية وليس بالكليات والمعاهد المتخصصة فقط، وربط الصناعة بالبحث العلميللوصول إلى أعلى درجات الإتقان في تقديم الخدمة السياحية لكافة الزوار، مشيرة لدور المعاهد المتخصصة في تأهيل الشباب لسوق العمل، وتدريبهم بشكل جيد وتوفير فرص عمل لهم.


جاء ذلك خلال احتفاليةً معهد القاهرة للفنادق  بحضور الدكتورة منال إسماعيل عميد المعهد.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم ألقت عميدة المعهد كلمة أكدت خلالها حرص الأسرة التعليمية بمعهدالقاهرة على تخريج دفعات من الطلاب المتميزين القادرين على دفع خدمات السياحة والضيافة في مصر للأمام، وتقديم مستوى متميز منإدارة وتشغيل الفنادق يليق باسم المقصد السياحي المصري.

وأشارت إلى أن نماذج الطلاب الخريجين مشرفة للغاية، وتبشر بمستقبل باهر لصناعة السياحة في مصر، لافتة إلى أن المعهد اهتم بربطالمواد التعليمية بالحياة العملية، مع تدريب الطلاب عمليا على كافة الخدمات داخل الفنادق، بحيث يتخرج الطالب وقد امتلك الموهبة والخبرةالمبدئية والقدرة على العمل والإدارة وخدمة السائحين بشكل متميز.

وسلمت عميدة المعهد دروع التميز للطلاب، وعددا من الأساتذة والضيوف، ومن بينهم الدكتورة مروة عز الدين عميد معهد سيناء للسياحة َالفنادق، والدكتورة عزة مسعود عميد المعهد المصري للسياحة والفنادق، والدكتورة نشوى سمير الشريف عميد معهد سيناء العالي للسياحةوالفنادق.

السياحة المصرية هيئة تنشيط السياحة المصرية معهد القاهرة العالي السياحيين صناعة السياحة الوعي السياحي

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"الأرصاد": اليوم آخر أيام الموجة شديدة الحرارة

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

"بى بى سى": أسعار الفائدة فى منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسى

الخشت قارئًا والجندى خطيبًا.. التليفزيون المصرى ينقل صلاة الجمعة من 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟