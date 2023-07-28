"تنشيط السياحة": نشر التوعية السياحية ودور التعليم يعود بالنفع على الاقتصاد

شاركت الدكتورة داليا هلال، ممثل هيئة تنشيط السياحة المصرية، باحتفالية تخرج الدفعة 23 من طلاب معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق.

وأعربت هلاتل، خلال مشاركتها حفل تخريج دفعة جديدة من السياحيين الشباب القادرين على تحمل المسؤولية في المستقبل، لافتة إلى أهمية نشرالتوعية السياحية ودور التعليم في رفع الوعي لدى الشارع المصري حول حساسية صناعة السياحة والأسلوب الأمثل للتعامل مع السائحين، وخدمة القطاع بأفضل طرق ممكنة، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وهو الملف الذي يلقى اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية الذي يوجه دائما بضرورة رفع الوعي السياحي في الشارع المصري.

وطالبت هلال بتدريس مادة السياحة في كافة المراحل التعليمية وليس بالكليات والمعاهد المتخصصة فقط، وربط الصناعة بالبحث العلميللوصول إلى أعلى درجات الإتقان في تقديم الخدمة السياحية لكافة الزوار، مشيرة لدور المعاهد المتخصصة في تأهيل الشباب لسوق العمل، وتدريبهم بشكل جيد وتوفير فرص عمل لهم.



جاء ذلك خلال احتفاليةً معهد القاهرة للفنادق بحضور الدكتورة منال إسماعيل عميد المعهد.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم ألقت عميدة المعهد كلمة أكدت خلالها حرص الأسرة التعليمية بمعهدالقاهرة على تخريج دفعات من الطلاب المتميزين القادرين على دفع خدمات السياحة والضيافة في مصر للأمام، وتقديم مستوى متميز منإدارة وتشغيل الفنادق يليق باسم المقصد السياحي المصري.

وأشارت إلى أن نماذج الطلاب الخريجين مشرفة للغاية، وتبشر بمستقبل باهر لصناعة السياحة في مصر، لافتة إلى أن المعهد اهتم بربطالمواد التعليمية بالحياة العملية، مع تدريب الطلاب عمليا على كافة الخدمات داخل الفنادق، بحيث يتخرج الطالب وقد امتلك الموهبة والخبرةالمبدئية والقدرة على العمل والإدارة وخدمة السائحين بشكل متميز.

وسلمت عميدة المعهد دروع التميز للطلاب، وعددا من الأساتذة والضيوف، ومن بينهم الدكتورة مروة عز الدين عميد معهد سيناء للسياحة َالفنادق، والدكتورة عزة مسعود عميد المعهد المصري للسياحة والفنادق، والدكتورة نشوى سمير الشريف عميد معهد سيناء العالي للسياحةوالفنادق.