محافظ جنوب سيناء يكرم وكيل وزارة التضامن لبلوغه سن المعاش

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، زيدان عبد الغفار زيدان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة لبلوغه سن التقاعد القانونية.

وأشاد المحافظ بجهود وكيل وزارة التضامن المميزة وتفانيه وإخلاصه في عمله طوال مدة خدمته بالمحافظة مما أحدث طفرة في مجال التضامن الاجتماعى بكافة مدن المحافظة.

وأضاف فودة أن المحافظة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين يعملون بجد وإخلاص لرفع شأن المحافظة وتطوير الأداء الحكومي مما يعود بالنفع علي مواطني المحافظة.

ووجه بالاستفادة من خبرته الطويلة كمستشار للمحافظ خلال الفترة القادمة، وأهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديرا لجهوده، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .