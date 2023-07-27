الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فريدة الشوباشى تشارك فى عزاء والد الإعلامى محمد الباز (صور)

قُبلة من د.محمد الباز
قُبلة من د.محمد الباز على رأس فريدة الشوباشي

استقبل د.محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بُقبلة على رأسها فور دخولها سرادق عزاء عمر مكرم بالتحرير؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة والد الإعلامي الكبير الحاج عبدالحفيظ الباز.

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كان الدكتور محمد الباز قد أعلن عن وفاة والده فجر الإثنين الماضي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

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وتم تشييع جنازة والد الإعلامي محمد الباز بعد صلاة ظهر الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.

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وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بدمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" والتي خرجت من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بدمياط، بحضور د.محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

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إعلامية الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور الكاتبة فريدة الشوباشي تقديم واجب العزاء

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