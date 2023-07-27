الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة قطع غيار السيارات بمنطقة الظاهر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة قطع غيار سيارات من داخل عقار بمنطقة الظاهر. 

وطالبت النيابة العامة، رجال المباحث بقسم شرطة الظاهر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة. 

ونجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (4 كوبلن - 3 مقص - كوريك.. "خاصين بالسيارات" أجنة - شاكوش).

واعترف المتهم أمام اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن واعترف بارتكاب واقعتى سرقة ( مبلغ مالى – شاشة) بذات الأسلوب.. تم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

النيابة العامة حبس عاطل سرقة قطع غيار سيارات عقار الظاهر

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