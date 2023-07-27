"الدستور" ترصد الصور الأولى لبطولة الـ padel الدولية يمهرجان العلمين

انطلقت بطولة البادل الدولية اليوم ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام في مدينة العلمين خلال الفترة الحالية، وتأتي بالتزامن مع دخول الجماهير لحفل الفنان أحمد سعد في منطقة الآرينا.

وترصد الدستور الصور الأولى لبطولة الـ padel الدولية يمهرجان العلمين، وتقام البطولة الدولية لـ"بادل التنس" لأول مرة على أرض العلمين بمشاركة 100 لاعب من 15 دولة مختلفة.

جدير بالذكر أن يشارك في البطولة 100 لاعب منهم عدد كبير من اللاعبين الدوليين وتحتوي البطولة على الصنفين دوليًا من 1 إلى 100 وتم توفير كل الإمكانيات الدولية بالتعاون بين الاتحاد الدولي والمصري، من أجل نجاح البطولة المتوقع أن تجذب جمهورا كبيرا للعبة التي بدأت تنتشر حول العالم خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من أبناء الوطن العربي المنضمين حديثا للعبة للاستفادة من الخبرات المصرية في تنظيم هذه البطولة.

وفي الحادية عشرة من صباح اليوم شهدت سماء مدينة العلمين الجديدة عددًا من العروض الجوية بالمروحيات والطائرات التي حملت أعلام مصر للمشاركة في المهرجان وأيضًا الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لذكرى ثورة 23 يوليو، كما شهدت سماء العلمين عددا من الطائرات الأخرى وطائرات الآر سي، والتي قامت بعدد من العروض، وحملت أعلام كلا من مصر والإمارات وسط تواجد جماهيري كبير حرص على متابعة الفعاليات بشكل كبير للغاية.

كان النجم تامر حسني أحيا أضخم حفلات الموسم الجمعة الماضية في العلمين أرينا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وحقق الحفل نجاحا كبيرا وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وقدم النجم تامر حسني أداء مبهرا خلال الحفل الذي حضره آلاف المحبين من الجمهور المصري والعربي وسط تجهيزات غير مسبوقة في العالم العربي.