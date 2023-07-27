قبل مواجهة الزمالك.. مارسيل كايزر مديرًا فنيًا للشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي منافس الزمالك في كأس ملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية) تعاقده مع الهولندي مارسيل كايزر لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة؛ استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وقال نادي الشباب، في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": الخميس.. النادي وقع عقدًا مع كايزر وطاقمه الفني لتدريب الفريق لمدة موسم واحد"، موضحًا أن المدرب الهولندي سيصل إلى مدينة الطائف مساء اليوم.

موعد مباراة الشباب ومواطنه النصر بالبطولة العربية

ويستهل الشباب مشواره في البطولة العربية، بمواجهة مواطنه النصر، في العاشرة مساء غدٍ الجمعة، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان، بينما يواجه الزمالك نظيره اتحاد المنستيري، في نفس المجموعة أيضا.

وانطلقت منافسات البطولة العربية، الخميس بالسعودية، حيث تستمر فعاليتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

مجموعات كأس الملك سلمان

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.