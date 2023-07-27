برلماني: القمة المصرية الروسية تحدث نقلة كبيرة في العلاقات بين البلدين

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القمة المصرية الروسية حققت أهدافها، ومن المنتظر أن تحدث نقلة كبيرة في العلاقات بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة.

وأشاد بلقاء الرئيس السيسي وبوتين على هامش أعمال القمة الافريقية الروسية في سان بطرسبرج، قائلا: إنه كان لقاءا في ظل تشعب العلاقات مع روسيا في عدة مجالات.

ولفت النائب إلى ترحيب الرئيس الروسى بوتين، بزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، مشيداً بالدور المهم للرئيس فى إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019.

وأشار مدحت الكمار، إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أعمال القمة مع بوتين، إن مصر حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا الاتحادية، في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام ٢٠١٨.

وثمن عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، التعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، خاصةً مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. وغيرها من المشاريع العملاقة.

وأكد النائب مدحت الكمار، على ما قاله الرئيس السيسي بشأن ضرورة بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية، والأهمية التى يوليها الرئيسان لاستمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. فمصر مدافع قوي عن أفريقيا والقمة فرصة لتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا في مجالات مهمة ومتنوعة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "حرصه على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين".

وقال الرئيس السيسي خلال القمة: "أهنئ الرئيس الروسى على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية".