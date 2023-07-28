الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى المجمع المسكوني.. الكنيسة المارونية تؤدي صلوات الجمعة العظيمة

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم، بذكرى المجمع المسكونيّ السادس في القسطنطينيّة 681، الذي عقد سنة 681.

وبهذه المناسبة صلت الكنيسة والمحتفلين صلوات الجمعة العظيمة من كتاب القدّاس بحسب طقس الكنيسة اللاتينيّة الرومانيّة تحت شعار «بَلَغَ حِقْدُ الكَتَبَةِ والفِرِّيسيِّينَ عَليهِ مَبلغًا شَديدًا، فجعَلوا يَستَدرِجونَه.. يا شَعْبي ماذا صَنَعتُ بِكَ وبمَ أَسأَمتُكَ؟ أَجِبْني" (مي 6: 3). 

وجاء في هذه الصلوات: أيّها الشعب الضائع من المرارة، أيّها الشعب ذو القلب المنغلق، تذكّر! لقد حرّرك المعلّم. فهل يبقى كلّ هذا الحبّ بلا جواب، كلّ هذا الحبّ من إله مصلوب؟

أنا أعدَدتُ حاضرك منذ فجر العالمين؛ وأنت ترفض الحياة الحقيقيّة التي تعطي الفرح بدون ظلال: أجِبني يا شعبي!

أنا كسرتُ قيود عبوديّتك وأغرقتُ أعداءك؛ وأنت تُسلمني للعدوّ، وتحضّر لي فصحًا آخر: أجِبني يا شعبي!

أنا شاركتُك في خروجك، وقدتُك بواسطة الغمام؛ وأنت تحبسني في ليلك، لم تعدْ تعرف إلى أين يصل مجدي: أجِبني يا شعبي!

أنا أرسلتُ الأنبياء، لقد صرخوا في منفاك؛ وأنت لا تريد أن تعود، وتصبح أصمًّا حين أناديك: أجِبني يا شعبي!

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