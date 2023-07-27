الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف شمال سيناء" تتسلم الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي

ارشيفية
ارشيفية

قامت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، بتسليم الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، حيث قامت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية طب بيطري شمال سيناء بفحص لحوم صكوك الأضاحي الدفعة الثانية والواردة من وزارة الأوقاف ضمن قوافل توزيع لحوم الصكوك تحت إشراف وزارة الأوقاف في المحافظات. 

يأتي ذلك ضمن توزيع الأضاحي على حالات تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية حسب تعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وتم تشكيل لجنة من محافظة شمال سيناء لفحص لحوم الصكوك القادمة للمحافظة ضمت اللجنة  الدكتور عمر عبد الفتاح مدير إدارة المجازر والتفتيش، والدكتورة نيفين الاهتم  رئيس قسم التفتيش بمديريه الطب البيطري شمال سيناء

وسيتم توزيع الكمية على الأسر الأولى بالرعاية، والمواطنين الأكثر احتياجا ،تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك من خلال إدارة التضامن الاجتماعي، بالشيخ زويد. 

مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء صكوك الأضاحي مديرية التضامن الإجتماعي تكافل وكرامة وزارة الأوقاف

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