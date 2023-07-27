الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثانى.. حملة "100 يوم صحة" تواصل عملها بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تواصل مبادرة "100 يوم صحة" عملها لليوم الثاني على التوالي، بتوقيع الكشف الطبي على العاملين بمركز ومدينة مرسى مطروح، والتي يستفيد منها الموظفون، بتقديم أوجه الرعاية للعاملين بالمركز والاستفادة من المبادرات الرئاسية.

وشارك عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، في مبادرة "١٠٠ يوم صحة" بتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات من خلال الفريق الطبي بمديرية الصحة بمطروح، للكشف الطبي وسحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم للعاملين وذلك بمقر ديوان مجلس المدينة.

تتضمن المبادرة تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.

أما الحالات التي يثبت إصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما تم توقيع الفحص على جميع العاملين وفي مختلف الإدارات والمكاتب ووفقًا لجداول زمنية مسبقة، وتم إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية، وفي إطار التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة.

IMG-20230727-WA0056
IMG-20230727-WA0056
IMG-20230727-WA0057
IMG-20230727-WA0057
IMG-20230727-WA0058
IMG-20230727-WA0058
IMG-20230727-WA0059
IMG-20230727-WA0059
IMG-20230727-WA0062
IMG-20230727-WA0062
IMG-20230727-WA0061
IMG-20230727-WA0061
IMG-20230727-WA0063
IMG-20230727-WA0063
100 يوم صحة ارتفاع ضغط الدم التنمية المستدامة في مصر العاملين بالمصالح الحكومية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟