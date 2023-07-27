لليوم الثانى.. حملة "100 يوم صحة" تواصل عملها بمطروح

تواصل مبادرة "100 يوم صحة" عملها لليوم الثاني على التوالي، بتوقيع الكشف الطبي على العاملين بمركز ومدينة مرسى مطروح، والتي يستفيد منها الموظفون، بتقديم أوجه الرعاية للعاملين بالمركز والاستفادة من المبادرات الرئاسية.

وشارك عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، في مبادرة "١٠٠ يوم صحة" بتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات من خلال الفريق الطبي بمديرية الصحة بمطروح، للكشف الطبي وسحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم للعاملين وذلك بمقر ديوان مجلس المدينة.

تتضمن المبادرة تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.

أما الحالات التي يثبت إصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما تم توقيع الفحص على جميع العاملين وفي مختلف الإدارات والمكاتب ووفقًا لجداول زمنية مسبقة، وتم إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية، وفي إطار التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة.

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