في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. أهمية اليوم وشعاره ومكتشف المرض

يتم الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو من كل عام لزيادة الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي وتأثيره على الصحة العالمية، يهدف اليوم إلى تعزيز الوقاية والاختبار والعلاج وإظهار الدعم للمصابين بالتهاب الكبد.

إن الأرقام المؤلمة التي تظهر وفاة شخص ما بسبب التهاب الكبد أو غيره من الأمراض المرتبطة به كل 30 ثانية على مستوى العالم تبرز ضرورة هذه الحملة التوعوية.

القاتل الخفي الذي يسبب العديد من الوفيات كل عام هو التهاب الكبد الفيروسي، الهدف من اليوم العالمي لالتهاب الكبد هو زيادة الوعي العام بالمسألة والخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين الجهود المبذولة للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي والتحري عنه ومكافحته.

ـ موعد اليوم العالمي لالتهاب الكبد

يتم الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو من كل عام بهدف أساسي هو زيادة الوعي حول التهاب الكبد على المستوى العالمي.

ـ موضوع اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2023

يهدف اليوم العالمي لالتهاب الكبد إلى نشر الوعي حول التهاب الكبد الفيروسي مع شعار هذا العام "حياة واحدة كبد واحد"، في كل عام يتمحور اليوم حول موضوع محدد لتعزيز فهم الوضع العالمي لالتهاب الكبد والحث على اتخاذ إجراءات إيجابية، تشجع الأحداث المتنوعة بما في ذلك الحملات والندوات والمحاضرات على المشاركة في جميع أنحاء العالم لتثقيف الناس حول المرض وتعزيز مستقبل أكثر صحة.

ـ تاريخ اليوم العالمي لالتهاب الكبد

اليوم العالمي لالتهاب الكبد الذي تم الاحتفال به مبدئيًا في 19 مايو تم نقله لاحقًا إلى 28 يوليو في عام 2010، ونظم التحالف العالمي لالتهاب الكبد الذي تأسس في عام 2007 أول يوم عالمي لالتهاب الكبد بدافع من المجتمع المحلي في عام 2008.

وقد جاء هذا القرار بعد أن قررت جمعية الصحة العالمية تكريم عيد ميلاد الدكتور باروخ صموئيل بلومبرج الطبيب الأمريكي الذي كان له الفضل في اكتشاف التهاب الكبد الوبائي بي في الستينيات، في 28 يوليو يمثل اليوم العالمي لالتهاب الكبد مناسبة لتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التهاب الكبد وتشجيع العمل والمشاركة من جانب الأفراد والشركاء والجمهور.

ـ أهمية اليوم العالمي لالتهاب الكبد

زيادة الوعي العام بالتهاب الكبد الفيروسي وتأثيراته على الصحة العامة، في هذا اليوم قد تتعرف المجتمعات والأفراد والسياسيون على العديد من أنواع التهاب الكبد فضلاً عن الاستراتيجيات الوقائية والاختبارات وخيارات العلاج.

وهي تعزز الدعوة والتعاون العالميين في مكافحة العدد المتزايد من الأمراض والوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد.