الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

" ذاكرة الألوان".. معرض سكندري استيعادي للفنان أحمد الجنايني الأحد المقبل

بورتريه للفنان التشكيلي/
بورتريه للفنان التشكيلي/ أحمد الجناينى.

 

أحدى لوحات الفنان أحمد الجنايني.
بورتريه للنشكيلي/ الفنان أحمد الجنايني مع لوحاته.

 

تستقبل محافظة الإسكندرية معرض استيعادي للفنان أحمد الجنايني ياتي تحت عنوان "ذاكرة ألوان"، وذلك يوم الاحد المقبل في تمام الرابعة عصرا ويستمر حتى 20 أغسطس بقاعة مسرح محمد رشيد بمقر مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والإحتماعية بسموحة، بجوار نادي النصر للقوات المسلحة محور المحمودي.

يأتي ذلك بحضور عمداء كليات الفنون الجميلة وفناني الاسكندرية، ويتضمن المعرض 60 عملا، تمثل 3 مراحل لأعمال الفنان أحمد الجنايني، منها تلك المصنعة بخامات مختلفة تمثل مرحلة التسعينيات أعمالا زيتية، ورسم بقلم الرواترينك والزيت والجواش ، وفي مرحلة مابعد التسعينيات مجموعة الاكريلك والأكواريل ( الالوان المائية ) وفى مرحلة متقدمة.

ويقدم “الجنايني” تكنيك خاص حيث يضيف إلي خامة الأكواريلك رؤى جديدة من حيث الملمس ومن حيث مزج اللغة الشعرية مع فن التصوير وكأنها لغة حسية يأتي تفسيرها من خلال الإشتباك مع الرمز لإستيلاد قوام آخر لسرد بصري يتبلور في صيغ، يتعدد تأويلها، وهذا ما كان له الدور الأكبر في بلورة، عالم خاص ورؤية انتقلت تلقائياً، إلى عالم غلاف الكتب، حيث مساهمات الجنايني المتعددة في تصميم الأغلفة للكثير من الكتب والإصدارات الإبداعية حيث صمم أغلفة الكثير من الأ عمال الشعرية والقصصية والروائية، للشعراء وكتاب القصة والرواية منهم الشاعر العامي، ناجي شعيب وخالد محمود.

كما يقدم الجنايني، مراحل أخرى مماقدمه في الثمانينيات، عن تجربة جدلية الحياة والفن، رؤية جديدة عن علاقة التلقى بالعمل الابداعي قدمها خلالها 5 معارض اثناء رحلاته لأوروبا والوطن العربي . كذلك يتحدث الفنان التشكيلي أحمد الجنايني في لقاء الأسكندرية، إستعراض _ لقائة الأخير، في مايو الماضي، بالفنان الألماني الأشهر" فريدرش هارتمان" في مدينة "جلدهاوس"  والذي حضره المئات من عشاق الفنان من الجمهور الألماني والهولندي والإيطالي بالإضافة للعديد من الفنانين التشكيلين وكتاب وفناني مدينة الأسكندرية هناك . 

الفنان أحمد الجنايني،  بدأ رحلته مع الفن وعوالم الصورة والتشكيل منذ أكثر من خمسة عقود، وكانت آخر إسهاماتة هو توليه منصب رئيس مجلس إدارة أتيلية القاهرة" جماعة الفنانين والكتاب.

بورتريه للشاعرة دعاء النمر مسئولة التشاط بمؤسسة رشيد للتنمية الثقافية.
بعاصمة الثغر معرض استعادي ولقاء جماهيري مع الفنان أحمد الجنايني بمؤسسة رشيد 30 من يولية الأحد القادم

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