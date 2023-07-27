إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

أمرت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير احترازية احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.

ويواجه المتهمون بالقضية عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث اخبار علي شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم.

وجهت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض، منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.