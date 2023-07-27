الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح: 10 آلاف جنيه و"حساب مساهمة" لتعويض متضرري حريق مول تجاري

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديم كل أوجه الدعم ووقوف المحافظة مع أبنائها المتضررين من تداعيات حادث الحريق الذى نشب أمس الأربعاء بأحد المولات التجارية الشهيرة وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسى مطروح، والتكاتف معهم يدًا بيد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف الأضرار الاقتصادية للحادث.

وقرر محافظ مطروح صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل صاحب بضاعة متضرر داخل المول، ولحين الانتهاء من حصر كافة الخسائر والتلفيات والتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة التضامن الاجتماعي لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة  لصرف التعويضات المقررة من الوزارة طبقا لحجم الخسائر.

وأشار إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً وستبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتخفيف عن المتضررين من أثر تداعيات الحريق، بجانب دعوة المحافظة لرجال الأعمال والمجتمع المدني والأفراد للمساهمة والتكاتف مع المتضررين للتبرع على الكود المؤسسى لديوان عام محافظة مطروح رقم 21000101  للمساهمة فى التخفيف عنهم.  

اتخاذ الإجراءات اللازمة الخسائر والتلفيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حريق مول تجاري محافظة مطروح

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