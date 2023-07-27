مطالبة برلمانية بتشكيل لجان هندسية لتنفيذ قرارات هدم المنازل الآيلة للسقوط

بعد انهيار عقار حدائق القبة..

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار القبة وعدم تنفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات.

وقالت النائبة: "منذ أيام صرح المهندس حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بأن عقار حدائق القبة الذي سقط مكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ونظام الدور الأرضي مقام على أعمدة، والطوابق العليا على أعمدة حاملة والمنظومة الإنشائية لا تسمح بإجراء توسعات داخلية في هذه العقارات وأن مالك الطابق الأول أجرى تعديلات في الدور الأرضي، مما أدى إلى انهيار العقار".

وتساءلت النائبة مستنكرة: "كيف تسمح الأجهزة الحكومية المسئولة عن العقارات بإجراء مثل هذه التغييرات داخل الوحدات السكنية دون الحصول على تصاريح؟، متابعة: هل حي حدائق القبة كان على علم بما تم داخل هذا العقار المنكوب؟".

وطالبت عضو مجلس النواب، بكشف الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتكرار انهيار العقارات، وتشكيل لجان فنية وهندسية من داخل مختلف الأحياء على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات.

وأكدت النائبة، ضرورة تشديد الرقابة على أصحاب العمارات والسكان ومقاولين البناء، وضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع فى عمل ديكورات للمنازل، خاصة عند هدم حوائط حاملة وغيرها.