الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"العاشر من رمضان": إنجاز 75 من وحدات "سكن لكل المصريين" بشرق حي الأندلس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، دفع عجلة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والعمل على قدم وساق للاتهاء منها.

وقال منيع لـ"الدستور"، إن جار استكمال الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ 98 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بواقع 2353 وحدة سكينة نموذج 90 مترا للوحدة، حيث سجل نسبة تنفيذ المشروع ما بين 70 إلى75‎ % ‎ بشرق حي الأندلس.

استكمال الأعمال الجارية بموقع “مشروع” تنفيذ 52 عمارة سكينة لمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن المرحلة الرابعة نموذج 75 مترا غرفتين وصالة وحمام مطبخ كاملة كافة المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز طبيعي، حيث تجاوزت نسبة إنجاز المشروع نحو 80%.

 ‎ ‎كما استعرض رئيس جهاز العاشر من رمضان تنفيذ 298 عمارة سكينة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الرابعة سكن لكل المصريين نموذج 90 مترا كاملة المرافق.

وأفاد رئيس جهاز العاشر، أنه تنفيذ إنشاء تنفيذ مدرستي تعليم أساسي نموذج 33 فصلا لخدمة مشروع مشروعات الإسكان بحي الأندلس، حيث بتكلفة المشروع نحو 21.4428.5 مليون جينه، بينما يتم تنفيذ المدرسة الثانية بحي الأندلس بالقطعة التي تحمل رقم 20 بمنطقة الخدمات بقيمة 22.820 مليون جينه، فضلا عن تنفيذ حضانة بتكلفة 43 مليون جينه، كما يجري تنفيذ وسوق تجاري نموذج 8 محالّ تجارية بالقطعة رقم 2/2 بمنطقه خدمات الحي بتكلفه ٣٢٠٠٠٠٠ مليون جينه، كما يتم تنفيذ وحده صحية قطعه رقم 6 بمنطقة خدمات الحي تكلفة ٥٢٠٠٠٠٠ مليون جينه. 

كما نوه رئيس جهاز العاشر من رمضان حرص التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليها بالجودة المطلوبة

 

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