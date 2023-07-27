المصري وفيوتشر: الأهلي يفشل في عبور الفريقين خلال موسم "استرداد المفقودات"

فرمل فيوتشر والمصري البورسعيدي قطار انتصارات الأهلي الذي توّذج مؤخرًا ببطولة الدوري الممتاز، حيث نجح الفريقين في تعطيل المارد الأحمر بالتعادل الإيجابي إذ تعادل معهما في المباريات الأربع، ليقف رصيد بطل القرن عند النقطة 83 محتلاً صدارة المسابقة المحلية.

◘ فيوتشر: نقطة من أنياب الأسد

تعادل معه الأهلي إيجابيًا بهدف لمثله في الأسبوع السابع على استاد السلام بالرغم من أن فيوتشر لعب منقوصا لاعب منذ الدقيقة 21.

تقدم للأهلي حسين الشحات بهدف في الدقيقة 32، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه حتى سجل المغربي عبد الكبير الوادي هدف التعادل في الدقيقة 80.

المثير في هذه المباراة أن أتيحت للأهلي فرصة ذهبية لاقتناص الفوز باحتساب ضربة جزاء له في الدقيقة 95، لكن أضاعها محمد مجدي أفشة في حين انتهت مواجهة الأسبوع الـ24 بالتعادل السلبي، ليختتم النادي الوليد مشوار المسابقة باحتلاله المركز الرابع برصيد 58 نقطة جمعها من 15 انتصارًا، و13 تعادلاً، و6 هزائم.

◘ المصري البورسعيدي: 48 نقطة للنسور

انتهى لقاء الأهلي والمصري في الأسبوعين 13 و30 على ستاد برج العرب بنتيجة التعادل دون أهداف، حيث نجح النسور الخضر في إنهاء الدوري محتلاً المركز الخامس بـ 48 نقطة حصدها من 11 انتصارًا، و15 تعادلاً و8 هزائم.

◘ الأهلي: هزيمة يتيمة من بيراميدز

تمكن الأهلي من التتويج بلقب الدوري في الموسم الجاري بعد أن جمع 83 نقطة من 25 انتصارًا، و8 تعادلات، وهزيمة يتيمة تلقاها على يد نادي بيراميدز الذي هز شباك المارد الأحمر بثلاثية نظيفة خلال الأسبوع الـ28 على استاد الدفاع الجوي أحرز الهدف الأول محمد عبد المنعم لاعب الأهلي (بالخطأ) في الدقيقة 39، وأضاف الجنوب إفريقي فاجري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 77، واختتم الثلاثية مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وفاز الأهلي على بيراميدز بنفس النتيجة في الأسبوع الـ11 على ستاد القاهرة الدولي منها هدفين سجلهما عمرو السولية في الدقيقتين 19، و69 في حين سجل أحمد سامي، لاعب بيراميدز الهدف الثالث في الدقيقة 94 بالخطأ في مرماه.

وحل بيراميدز وصيفًا برصيد 73 نقطة جمعها من 22 انتصارًا، و7 تعادلات و5 هزائم.

الأهلي.. تفوق موسمين

بهذه النقاط التي جمعها الأهلي في الموسم المنتهي تفوق في جمعه للنقاط على موسمي 2015 ـ 2016 حيث حصد فيه 76 نقطة من 23 انتصارًا و7 تعادلات و4 هزائم، وهو أقل موسم جمع فيه المارد الأحمر للنقاط، مقارنة بالمواسم الثمانية الأخيرة ففي 2018 – 2019 حصد نادي القرن 80 نقطة من 25 انتصارًا و5 تعادلات، و4 هزائم.

◘ الأهلي يتفوق على الزمالك

كما أن بهذه النقاط التي جمعها الأهلي في الموسم الجاري تفوق على الزمالك في الموسمين اللذين استطاع فيهما أن يحصل فيهما على لقب الدوري ففي موسم 2020 ـ 2021 جمع 80 نقطة من 24 انتصارًا، و8 تعادلات وهزيمتان، بينما في موسم 2021 – 2022 لم يحصد سوى 77 نقطة من 24 انتصارًا و5 تعادلات و5 هزائم.

◘ رقم قياسي جديد

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في جمع النقاط في المواسم الثمانية الأخيرة ففي موسم 2019 – 2020 جمع 89 نقطة من 28 انتصارًا، و5 تعادلات، وهزيمة واحدة.