الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: القمة المصرية- الروسية أكدت عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

الدكتور محمد عبدالحميد
الدكتور محمد عبدالحميد

أشاد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجميع القضايا التى فى القمة المصرية الروسية التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتى أكدت على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة وموسكو، مؤكدًا أهمية القمة المنعقدة فى مدينة بطرسبرج الروسية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأعرب عبدالحميد، في بيان، عن ثقته التامة فى أن هذه القمة سيكون لها دورها الكبير فى دعم وتعميق العلاقات الروسية مع دول إفريقيا، كما أنها تساهم فى تنويع مجالات التعاون الروسى الإفريقى، وتحقيق تطور فى هذه العلاقات على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن القمة تأتى فى توقيت شديد الحساسية، حيث تلقى الحرب الروسية– الأوكرانية بظلالها على الدول الإفريقية والدول الأكثر احتياجًا منها، حيث تسببت الحرب فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، لذلك فمن المتوقع لها أن تناقش القمة تداعيات الحرب الروسية– الأوكرانية على بلدان القارة.

وتوقع أن يتصدر ملف انسحاب روسيا من العمل بصفقة الحبوب فى 18 يوليو الجارى، وسحب ضماناتها بسلامة الملاحة فى البحر الأسود وإغلاق الممر الإنسانى البحرى لمرور الحبوب الأوكرانية- اهتمامات القمة الروسية الإفريقية، معربًا عن أمله فى أن تحصل دول القارة على تعهدات روسية بحماية احتياجاتها من الحبوب خاصة القمح بعد أن قرار روسيا تسبب فى ارتفاع أسعار الحبوب ووصولها إلى مستوى غير مسبوق، وهو ما سيتسبب فى ضغوط شديدة على الدول الفقيرة وفي مقدمتها عدد من الدول الإفريقية.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد أن مشاركة مصر هذه القمة بقيادة الرئيس السيسى ستساهم فى تنمية العلاقات الروسية الإفريقية، ولاسيما فى مجال التعاون الاستراتيجى، حيث تتمتع دول إفريقيا وروسيا بإمكانات عالية للارتقاء بالشراكة التجارية والاقتصادية، خاصة فى مجالات التكنولوجيا المتطورة والاستكشاف الجيولوجى، وكذلك قطاع الوقود والطاقة، بما فيها النووية، خاصة أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الإفريقية ازداد فى 2022 ووصل إلى قرابة 18 مليار دولار، مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى نجحت فى أن تتصدر قضايا الدول الإفريقية اهتمامات المجتمع الدولي.

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