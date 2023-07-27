الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين ببنى سويف

ماشية
ماشية

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قافلة بيطرية في محافظة بني سويف من يوم 22 حتى 27 يوليو 2023 لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

 ‏وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

 وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ775 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ2126 وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لـ1929 حالة وتم عمل 28 عملية جراحية وتحصين 1109 بعدد إجمالي 5967 حالة لدى 3920 مستفيدا من صغار المربين والفلاحين.

وزارة الزراعة محافظة بني سويف صغار المزارعين معهد التناسليات الحيوانية عمليات جراحية

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