ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تردد (مقاول - مقيم بمحافظة الفيوم، والمحكوم عليه فى (122) حبس جزئى ومستأنف "تبديد" بإجمالى مدة حبس بلغت (142) سنة، حال تردده على شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.