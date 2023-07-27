تعليم الوادي الجديد: امتحانات الدور الثاني تسير بهدوء دون مشكلات

قال المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن امتحانات الدور الثاني بجميع الإدارات التعليمية تسير بهدوء واستقرار ويسر، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

ويؤدي طلاب الدور الثاني، للشهادة الإعدادية اليوم، الامتحان بمادة العلوم لمدة ساعتين.

وأشار سيد، إلى ختام أعمال امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يؤدي طلاب الصف الأول امتحان مادة الرياضيات والصف الثاني مادة الأحياء (الشعبة العلمية، علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية).

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن الامتحانات تسير بشكل هادئ ومستقر فضلًا عن انضباط واستقرار منظومة العمل.

وأعرب وكيل تعليم الوادي الجديد، عن امتنانه وتقديره لتعاون جميع القائمين بأعمال الامتحانات لما شهده من حسن الأداء والدقة لإنجاز العمل بكل كفاءة.