الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادي الجديد: امتحانات الدور الثاني تسير بهدوء دون مشكلات

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

قال المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن امتحانات الدور الثاني بجميع الإدارات التعليمية تسير بهدوء واستقرار ويسر، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

ويؤدي طلاب الدور الثاني، للشهادة الإعدادية اليوم، الامتحان بمادة العلوم لمدة ساعتين.

وأشار سيد، إلى ختام أعمال امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث يؤدي طلاب الصف الأول امتحان مادة الرياضيات والصف الثاني مادة الأحياء (الشعبة العلمية، علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية).

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن الامتحانات تسير بشكل هادئ ومستقر فضلًا عن انضباط واستقرار منظومة العمل.

وأعرب وكيل تعليم الوادي الجديد، عن امتنانه وتقديره لتعاون جميع القائمين بأعمال الامتحانات لما شهده من حسن الأداء والدقة لإنجاز العمل بكل كفاءة.

وكيل التعليم الوادي الجديد امتحانات الدور الثاني تسير بهدوء وإستقرار مادة العلوم إستقرار منظومة العمل

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟