محمود محيي الدين رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، اختيار الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية خلفًا لأمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى.

وقال عقل - في بيان اليوم - إن اختيار محمود محيي الدين يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز دور مجلس الأمناء في القيام بالتواصل الخارجي على النحو المنشود وكذلك إيجاد مصادر تمويل للجامعة وأنشطتها المختلفة.

وأضاف عقل أن الجامعة قررت منح العضوية الدائمة بمجلس الأمناء لعمرو موسى تقديرًا لإسهاماته خلال السنوات الثماني الماضية، كما تم ضم إبراهيم محلب وخالد عبدالعزيز ونجلاء الأهواني وعلي عيسى وجلال السعيد وعمرو بدرالدين وعمرو الدماطي ونرمين الطاهري وفتحي السباعي وعاكف المغربي وفؤاد النواوي لعضوية المجلس، وانتهاء عضوية نجيب ساويرس وصلاح دياب.