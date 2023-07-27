الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو: مواجهة المنستيرى صعبة.. والزمالك يسعى للفوز باللقب العربى

كارلوس أوسوريو مدرب
كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، في البطولة العربية، ستكون صعبة.

وأضاف المدير الفني للزمالك: "الاتحاد المنستيري فريق يبني نفسه وتعاقد مع مدرب جديد وأبرموا صفقات جديدة، لكن الزمالك  يشهد تحسنًا في الفترة الأخيرة، واللاعبون يعيشون حالة جيدة".

وتابع: "هناك مسئولية كبيرة على فريق الزمالك، لأننا نمثل الكرة المصرية ونسعى لأن نكون عند قدر المسئولية ونظهر بصورة جيدة".

وفيما يخص الصفقات الجديدة قال المدير الفني: "الأولوية لضم مساك يلعب بقدمه اليسرى، وقمت بتوظيف محمد عبدالغنى في هذا المركز حاليًا وقدم مستويات جيدة".

وتابع أوسوريو: "نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصورة أفضل، أمثال عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، وهناك لاعبون لديهم القدرة على صناعة الفارق مثل محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وعمر جابر".

وقال المدير الفني: "المواجهة عبارة عن لقاء كرة قدم تكون 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، وسنخوض مباراة النصر السعودي أيضًا بنفس طريقتنا ولن نغيرها، وكل مباراة نخطط لها على حدة ولن نغير طريقة اللعب".

وفيما يخص الدفع بحمزة المثلوثي في مركز المساك قال: "حمزة لاعب مميز في  الكرات العالية وسريع وأجاد في  مركز المساك، وغاب المباراة الأخيرة في الدوري  نظرًا لمرض نجله وسفره إلى تونس".

وأضاف أوسوريو أن سيف الجزيري مهاجم جيد وسجل أهدافًا مؤثرة وقادر على صنع  الفارق في لقاء الاتحاد المنستيري غدًا.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: "فزت في 9 مباريات مع الزمالك، وتعادلنا في مباراتين، وخسرنا مباراة واحدة، في ظل الظروف التي يمر بها النادي ونتطلع للمنافسة على لقب البطولة العربية".

اتحاد المنستيري التونسي البطولة العربية الصفقات الجديدة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بنادي الزمالك المؤتمر الصحفي

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟