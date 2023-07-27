الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أشخاص بكيلو مخدرات في القاهرة

الامن
الامن

نجحت الداخلية فى ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر البودر بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة البودر المخدر بقصد الاتجار بها متخذين من أستوديو تصوير كائن بدائرة القسم "مستأجر لأحدهم" مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال تواجدهم داخل الأستوديو المشار إليه وعُثر بداخله على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 1 كيلو جرام – كميات من المواد المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى - ميزان حساس – 2 سلاح أبيض "مطواة" - 6 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة القسم، وباقى المضبوطات لتصنيع مادة البودر المخدر، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مخدر البودر وزارة الداخلية

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