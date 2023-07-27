"الداخلية" تضبط 27 بندقية في حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط - دمياط) حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر (مركزى شرطة أبو تيج، الغنايم، (مراكز شرطة "دمياط – كفر البطيخ – الزرقا"، وقسم شرطة "ثان دمياط").

أسفرت الجهود عن ضبط (53) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (12 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهما " لعدد 29 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (496) حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود فى ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين – 30 قرصا مخدرا - طبنجة – فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.