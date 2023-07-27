الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط 27 بندقية في حملات أمنية

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسيوط - دمياط) حملات أمنية مكبرة استهدفت دوائر (مركزى شرطة أبو تيج، الغنايم، (مراكز شرطة "دمياط – كفر البطيخ – الزرقا"، وقسم شرطة "ثان دمياط").

 أسفرت الجهود عن ضبط (53) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (12 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – 26 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (49 متهما " لعدد 29 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (496) حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود فى ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين – 30 قرصا مخدرا - طبنجة – فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية قسم شرطة ثان دمياط

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