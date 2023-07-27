الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: سنفتح عددًا من المؤسسات التعليمية الروسية فى إفريقيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعتزم فتح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا.

وأضاف بوتين، في كلمته أمام المشاركين في قمة روسيا- إفريقيا بسان بطرسبورج: "يدرس أكثر من 10 آلاف طالب من إفريقيا في المعاهد الطبية الروسية، أيضًا تزداد برامج التبادل ما بين الشباب في روسيا وإفريقيا".

وتابع: "سنساعد في دعم الزملاء في إفريقيا فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك في مؤسسات التعليم العام وإعداد الكوادر ونتطلع إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول".

وقال: "أدعو الشباب من إفريقيا لزيارة سوتشي لمهرجان الشباب مارس المقبل التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 110 دول"، مؤكدًا عزم بلاده التعاون مع إفريقيا في مجال الإعلام لا سيما في مجال المضمون الإعلامي، وهناك خطط لافتتاح عدد من القنوات الروسية في إفريقيا.

واستطرد: يجدر استكشاف إمكانية افتتاح مدارس في إفريقيا لدراسة المواد باللغة الروسية، حيث إن دراسة اللغة الروسية وإدخال معايير التعليم الروسية في إفريقيا سيضعان الأساس لتعزيز المزيد من التعاون.

 

بوتين المؤسسات التعليمية أفريقيا قمة روسيا أفريقيا سان بطرسبورغ فلاديمير بوتين

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