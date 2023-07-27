"ننشئ محطة الضبعة في مصر".. بوتين يبرز التعاون بين روسيا وإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مهتمة بتطوير التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال الطاقة، موضحًا أن هذا التعاون يقوم على تجربة غنية.

وأضاف الرئيس الروسي خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية: "خبراء الروس والسوفيت سابقًا بنوا مشاريع وقطاعات للطاقة في أنجولا ومصر وغيرها من دول القارة بقدرة إجمالية تصل إلى 4.6 جيجا وات".

وتابع: "الآن لدينا أكثر من 30 مشروعًا للطاقة قيد التنفيذ والدراسة بمشاركة روسيا في 16 دولة إفريقية" مشيرًا إلى أن القدارات الإجمالية لتلك المشاريع تبلغ حوالي 3.7 جيجا وات.

واستكمل: "الشركات الروسية تقدم العديد من الخدمات للأفارقة بداية من التصميم وتوريد المعدات إلى تحديث المشاريع الجديدة للطاقة، وهناك شركات آخرى تطور حقول النفط والغاز في الجزائر ومصر والكاميرون ونيجيريا وجمهورية الكونغو".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن شركة روس آتوم تقوم بإنشاء محطة الضبعة الذرية في مصر، ومؤسسة روس آتوم تستطيع أن تقدم وتنقل خبراتها الفريدة إلى البلدان الإفريقية.