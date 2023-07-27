الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ننشئ محطة الضبعة في مصر".. بوتين يبرز التعاون بين روسيا وإفريقيا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مهتمة بتطوير التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال الطاقة، موضحًا أن هذا التعاون يقوم على تجربة غنية.

وأضاف الرئيس الروسي خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية: "خبراء الروس والسوفيت سابقًا بنوا مشاريع وقطاعات للطاقة في أنجولا ومصر وغيرها من دول القارة بقدرة إجمالية تصل إلى 4.6 جيجا وات".

وتابع: "الآن لدينا أكثر من 30 مشروعًا للطاقة قيد التنفيذ والدراسة بمشاركة روسيا في 16 دولة إفريقية" مشيرًا إلى أن القدارات الإجمالية لتلك المشاريع تبلغ حوالي 3.7 جيجا وات.

واستكمل: "الشركات الروسية تقدم العديد من الخدمات للأفارقة بداية من التصميم وتوريد المعدات إلى تحديث المشاريع الجديدة للطاقة، وهناك شركات آخرى تطور حقول النفط والغاز في الجزائر ومصر والكاميرون ونيجيريا وجمهورية الكونغو".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن شركة روس آتوم تقوم بإنشاء محطة الضبعة الذرية في مصر، ومؤسسة روس آتوم تستطيع أن تقدم وتنقل خبراتها الفريدة إلى البلدان الإفريقية.

بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الأفريقية الروسية محطة الضبعة التعاون بين روسيا وإفريقيا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

المنتدى الاقتصادى والإنسانى الروسى الإفريقى.. حوار مباشر لتعاون أعمق

فعال.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة الأزهر

لحظة وصول الرئيس السيسى للمشاركة فى القمة الإفريقية- الروسية (فيديو)

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

ظهرت الأن| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر للنتائج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى