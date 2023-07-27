الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمواجهة أقصى الاحتياجات.. "الري" تتابع استقرار مناسيب المياه وجاهزة محطات الرفع

تفقد الترع والمصارف
تفقد الترع والمصارف

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري، في رفع درجة الطوارئ القصوى ودرجة الجاهزية لمتابعة حالة الترع والمصارف والمجارى المائية والرياحات بمختلف محافظات مصر، وذلك بهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لزمامات الأراضى الزراعية خلال موسم زراعات محاصيل الصيف وأقصى الإحتياجات المائية.

فى ذات الإطار، تفقد المهندس عبد الله حامد، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا التابع لوزارة الموارد المائية والري، الخميس، الأعمال الجارية لصيانة وتطهير المصارف والمجاري المائية بزمام هندسة صرف النهضة بمحافظة البحيرة، إضافة إلى متابعة مناسيب المياه وتوفيرها بالتوقيتات المحددة، وذلك لمواجهة أية عوائق تواجه المنتفعين والمزارعين في الحصول على مياه الري.

كما تابع رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، أعمال التطهيرات وصيانة الجسور لمنع أية انهيارات بها تتسبب في عدم وصول المياه إلى الأراضى الزراعية، وأيضًا متابعة جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان توفير المياه.

حل أية معوقات تواجه حصول المزارعين على حصتهم من المياه لري الأراضي

الأراضي الزراعية 

من جهته، أكد المهندس عبد الله حامد، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، استمرار متابعة وحدات الطوارئ المختلفة ومناسبب المياه في المصارف الزراعية، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين والمزارعين.

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وزير الري يوجه إمداد المزارعين بالمياه في التوقيتات المطلوبة

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وزير الرى يستعرض خطة توفير المياه وطلبات أعضاء مجلسي الشورى والنواب

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا لـ"الدستور"، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتطهير الترع والمصارف ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري، خاصة في ظل فترة أقصى الاحتياجات حالياً، وذلك لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مختلف المواقع.

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