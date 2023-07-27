الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية

أحمد رشاد
أحمد رشاد

تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، المهندس أحمد رشاد، أعمال التطوير وتجهيز وضبط المناسيب ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، والطريق البطيء وتحويل الطريق الرئيسي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، كل اتجاه بعدد 3 حارات، وتجهيزه لاستكمال الطبقة الأسفلتية بداية من شارع اللواء إبراهيم عبدالقادر "شارع الجيش" وحتى شارع اللواء علاء الدين عبداللطيف ليلة "حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس"، يرافقه نائب رئيس الجهاز المهندس حمدي عبدالقوي، ومديرو الإدارات المعنية.
وأشار المهندس أحمد رشاد إلى أنه يتم تنفيذ المشروع لسهولة تنقل ومناورة المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع في دخولها وخروجها من وإلى المصانع الموجودة بالمنطقة، حيث إنه يعتبر من أحد المحاور الرئيسية الموجودة بالمدينة، والذي يربط المدينة بطريق بلبيس.
وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد رشاد بتفقد أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق وإزالة الجزر الوسطي، وضبط مناسيب الطريق وعمل الجسات بشارع 200 بالمنطقة الصناعية الأولى؛ لتيسير حركة مرور المركبات، موجهًا بتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.
 

 

المحاور الرئيسية المهندس أحمد رشاد الطبقة الأسفلتية أعمال تطوير الإدارات المعنية الأحياء السكنية ابراهيم عبد القادر تطوير وتوسعة رئيس جهاز تنمية مدينة العبور رئيس جهاز العبور

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

نقابة المعلمين: 100 مليون جنيه قيمة معاشات يوليو

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

ظهرت الأن| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر للنتائج

تسببوا فى حكم بالسجن 58 عامًا.. حبس 3 محامين فى قضية تزوير

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طلاب الشعبة العلمية يتصدرون قائمة الأوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى