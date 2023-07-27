رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء السكنية

تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، المهندس أحمد رشاد، أعمال التطوير وتجهيز وضبط المناسيب ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، والطريق البطيء وتحويل الطريق الرئيسي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، كل اتجاه بعدد 3 حارات، وتجهيزه لاستكمال الطبقة الأسفلتية بداية من شارع اللواء إبراهيم عبدالقادر "شارع الجيش" وحتى شارع اللواء علاء الدين عبداللطيف ليلة "حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس"، يرافقه نائب رئيس الجهاز المهندس حمدي عبدالقوي، ومديرو الإدارات المعنية.

وأشار المهندس أحمد رشاد إلى أنه يتم تنفيذ المشروع لسهولة تنقل ومناورة المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع في دخولها وخروجها من وإلى المصانع الموجودة بالمنطقة، حيث إنه يعتبر من أحد المحاور الرئيسية الموجودة بالمدينة، والذي يربط المدينة بطريق بلبيس.

وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد رشاد بتفقد أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق وإزالة الجزر الوسطي، وضبط مناسيب الطريق وعمل الجسات بشارع 200 بالمنطقة الصناعية الأولى؛ لتيسير حركة مرور المركبات، موجهًا بتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.

