الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الغيطي": يتابع تنفيذ مشروعات الطرق والممشي الرياضي بالتجمع الثالث

حدث
حدث

آجرى المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولة تفقدية؛ لمتابعة المشروعات الإسكان الفاخر، وكذلك المتوسط  والطرق ومشروعات بيت الوطن بالتجمع الثالث، وكان يوفقة نائب رئيس جهاز بالتجمع الثالث. 

وأكد الغيطي، على المسؤولين بجهاز التجمع الثالث  بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وضرورة انهاء اى مرمات بالطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات “مرافق-كهرباء – غاز” وغير ذلك، مشيرًا إلى ضرورة متابعة أي مخالفات تحدث بالكمبوند، وذلك حفاظا على النسق العامه للكمبوند للإسكان الفاخر.
تابع  رئيس الجهاز القاهرةً الجديدة وبرفقة أعمال الطرق ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بحي جاردنيا بالتجمع الثالث وتم مقابلة بعض سكان الحى والاستماع لهم وتم التنبيه على  المسؤولين بالتجمع الثالث ضروة المتابعة والاهتمام بالاعمال التى يتم تنفيذها الان بالحى من طرق وأرصفة وزراعه مع الاهتمام اليومي باعمال النظافة.

كما تفقد مسؤلي جهاز القاهرة الجديدة تنفيذ  أعمال الطرق وإنشاء الممشى الرياضي، وتراك العجل بمحور جمال عبدالناصر الفرعي بالتجمع الثالث.

القاهرة الجديد المشروعات بالتجمع ومشروعات ورفع الكفاءة الثالث

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