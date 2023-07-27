الانتهاء من المراجعة الخارجية لـ6 قطاعات وإدارات عامة بـ"مياه الشرب" بسوهاج

انتهت شركة "TUV AUSTRIA" من إجراء المراجعة الخارجية لعدد 6 قطاعات وإدارات عامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تمهيداً للحصول على شهادة الأيزو ISO 9001:2015، صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، موضحا أن المراجعة الخارجية انتهت بعدم وجود حالات عدم تطابق.

وقال رئيس "مياه سوهاج" إن شهادة الأيزو هي مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات، بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء، وأن نظام إدارة الجودة يعمل على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

وأوضح أحمد جمال، مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم مراجعة قطاع الموارد البشرية والإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية، والخط الساخن، وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية، والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، وإدارة دعم النزاهة طبقا للمواصفة ISO 9001:2015.

كما تم مراجعة الإدارة العامة للتدريب طبقا للمواصفة ISO 9001:2015، وأيضا المواصفة ISO 21001:2018، وأكد أن الحصول على الشهادة يسهم فى وجود نظام موثق للعمل بمنهجية قائمة على النظام وليس الأفراد، مما يسهم فى استمرار النظام ورفع قدرة الشركة على التعرف على المخاطر المحيطة لتجنب حدوث تلك المخاطر أو الحد من تأثيرها، والمساعدة فى تحقيق الإدارة الفعالة والمنظمة لجميع العمليات والأنشطة وتحسين الصورة الذهنية للشركة وتحقيق رضا العملاء.

فيما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورشة عمل لإعداد خطط مأمونية تداول الصرف الصحي، لمحطات ادفا وعرابة أبوالدهب والغريزات بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلين عن مديرية الري والصحة وشئون البيئة والمسطحات المائية.