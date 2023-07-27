الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

قنصلية الرياض تعلن مبادرة تسوية الوضع التجنيدى للمصريين بالخارج

عادل حنفي نائب رئيس
عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن القنصلية العامة المصرية بالرياض أعلنت عن مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للمصريين بالخارج لمن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من (19) عامًا وحتى سن (30) عامًا، وكذلك ممن تجاوزوا سن (30) عامًا لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف.

وأوضح حنفي في بيان له أنه جاء ذلك من خلال الإعلان عن فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية المصرية- سيعلن عنه لاحقًا - اعتبارًا من 14 أغسطس 2023 لمدة ثلاثين يومًا، وأنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، علمًا بأن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع هي (الاسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر- تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي إن وجد - تاريغ مغادرة البلاد - دولة الإقامة - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بالإيداع) على أن يتم سداد مبلغ 500 دولار/ يورو على حساب بنك مصر فرع أبوظبي.

وأشاد اتحاد عام المصريين بالسعودية بالدور الذي يقوم به القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي مع أبناء الجالية المصرية بالرياض من التحول الرقمي الملحوظ بداية من حجز المواعيد وتعبئة الاستمارات واستلام المعاملات، وتواجده الدائم وسط المواطنين في صالات المعاملات، وفتح مكتبه لتلقي الشكاوى على مدار اليوم وإرسال البعثات القنصلية للمناطق التابعة للعاصمة السعودية الرياض لإنهاء معاملات المواطنين في أماكن إقامتهم.

واختتم حنفي أنه ولأول مرة يعلن السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، عن خدمة تلقي الشكاوى والمقترحات من السائحين، حيث أفاد أنه في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات السياحية للسائحين والزائرين والوافدين للمقاصد السياحية المصرية، وحرصًا أيضًا على إيجاد حلول لأية مشاكل طارئة فور حدوثها، فقد قامت وزارة السياحة والآثار بإطلاق الخط الساخن (19654) لخدمة السائحين ولتلقي الشكاوى والمقترحات، بحيث يمكنهم أيضًا التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

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