برلمانى: القمة الإفريقية الروسية دلالة كبيرة على العلاقات التاريخية بين الجانبين

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الإفريقية الروسية، والتي تُعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعيش روسيا الاتحادية صراعًا مع الغرب وأمريكا بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أحدث أزمة عالمية على جميع المستويات "الطاقة، الغذاء.. إلخ".

وأشار "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تعزيز العلاقات بين مصر ودول إفريقيا مع روسيا في هذا التوقيت سيعود بالنفع الكبير على تلك الدول، وسيسهم في حل العديد من المشكلات التي تعاني منها تلك الدول النامية، لا سيما الغذاء والطاقة.

وقال إن القمة الروسية الإفريقية ولقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يعزز من الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية سوف تركز للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والعمل على وضع حلول لتلك الأزمات، لافتًا إلى أن تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية سيكون على انعكاسات إيجابية كبيرة.

وأوضح أن القمة الإفريقية الروسية تستمد أهميتها لمصر بصفة خاصة، كونها قد دشنت في عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا.