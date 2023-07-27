الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مع اقتراب يوم الصداقة العالمي.. كل ما تريد معرفته عنه

يوم الصداقة العالمي
يوم الصداقة العالمي

تعد الصداقة من أعز العلاقات في العالم، إنها علاقة مثيرة للاهتمام لا تقوم على علاقات الدم ولكن فقط على الوعود والتفاهم، أصدقائنا يساندوننا مهما حدث، هم الأشخاص الذين نذهب إليهم عندما نريد الاحتفال بانتصاراتنا أو الصراخ عندما نحتاج إلى كتف.

إنهم أسوأ أعدائنا، وهم يساعدوننا في كل المشاكل التي نواجهها، الصداقة هي علاقة جميلة ولا توجد قيود على العمر واللون والطبقة الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بمعرفة من هو صديقك الحقيقي.

الاحتفال بيوم الصداقة الدولي كل عام لنعتز بأصدقائنا المقربين، والصداقات الهادفة التي لدينا وكيف يمكننا أن نمر بأي شيء في الحياة إذا كان لدينا الأصدقاء المناسبون الذين يمسكون بأيدينا، بينما نستعد للاحتفال باليوم الخاص إليك بعض الحقائق التي يجب معرفتها:
تاريخ:
كل عام يتم الاحتفال بيوم الصداقة الدولي في 30 يوليو، منذ عام 2011 يتم الاحتفال باليوم الخاص في هذا اليوم عندما يعبر الناس عن امتنانهم لأصدقائهم لوجودهم معهم.

تاريخ:
في عام 2011 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الصداقة الدولي كيوم للاحتفال بالصداقات والعلاقات بين الثقافات والمجتمعات والبلدان والشعوب، الشباب مستقبل الوطن  ويؤكد هذا اليوم على أهمية تعليمهم احترام التنوع والسعي للوحدة في كل شيء.

الأهمية والاحتفالات:
في هذا اليوم تعقد المنظمات الحكومية والهيئات الخاصة والمؤسسات الأخرى فعاليات وندوات وأنشطة لبدء الحوار بين المجتمعات والثقافات المتنوعة للالتقاء معًا واحتضان الوحدة داخلها، من خلال التضامن والتفاهم المتبادل والمصالحة يتم استكشاف الوحدة في التنوع في هذا اليوم.

اليوم الدولي للصداقة هو مبادرة تتبع اقتراح اليونسكو بتعريف ثقافة السلام كمجموعة من القيم والمواقف والسلوكيات التي ترفض العنف وتسعى لمنع النزاعات من خلال معالجة أسبابها الجذرية بهدف حل المشاكل ثم تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997.

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