الكيلانى: اختيار مصر كضيف شرف لمهرجان "جرش" تأكيد على قوة العلاقات المصرية الأردنية

أشادت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، بقوة العلاقات المصرية الأردنية على كل المستويات، مؤكدة أن العلاقات بين القاهرة عمان متجذرة وتاريخية، قائلة إن مشاركة مصر في مهرجان جرش بالأردن ووجودها في المحافل العربية يمثل حجر زاوية في هذه الفعاليات ويثريها، مشيرة إلى أن مصر دائمًا وأبدًا تحرص على المشاركة في المحافل الثقافية وغيرها العربية والدولية إيمانًا بدورها الفعال والتاريخي.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال مشاركتها في حفل انطلاق فعاليات مهرجانِ جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، إن اختيار مصر كضيف شرف في المهرجان بدورته الحالية هو تأكيد لقوة العلاقات المصرية الأردنية والحرص المتبادل لدى البلدين على تعزيزها وتقويتها.

وأضافت أن حرصها على حضور حفل انطلاق المهرجان يأتي من الحرص المتبادل بين القاهرة وعمان على تعزيز أطر العلاقات والتعاون الثقافي، لافتة إلى أن اختيار مصر كأول ضيف شرف في تاريخ مهرجان جرش هو تأكيد على دور مصر الثقافي العربي، وإصرار على تعزيز العلاقات المصرية الأردنية.

ونوهت وزيرة الثقافة بأن مصر لعبت دورًا كبيرًا وتاريخيًا في الثقافة العربية على مر العصور، ومشاركتها في المحافل الثقافية العربية هو تأكيد لهذا الدور والسعي الدائم من قبل الدولة المصرية على استمرار دورها الريادي في هذا القطاع وغيره.

وأوضحت أن الأردن حل ضيفًا عزيزًا خلال مشاركته ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، وكانت مشاركة مميزة من خلال المعارض والفعاليات والعروض الفنية واللقاءات الأدبية التي جمعت الأدباء المصريين والأردنيين.

وأعربت عن تطلعها إلى استمرار هذه المشاركات وتعزيزها في إطار العلاقات الممتدة والتاريخية بين مصر والأردن، موضحة أن هناك اتفاقية تبادل ثقافي بين مصر والأردن تم تجديدها العام الماضي، تنص على التبادل في مجال الترجمة، والتي تعد من الصناعات الثقافية المهمة في هذه المرحلة.

وشددت على أن الفعاليات والمشاركات بين البلدين الشقيقين تأتي في إطار تواصل واستمرارية التعاون والتبادل الثقافي.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر والاعتزاز باختيار مصر أول ضيف شرف في مهرجان (جرش) للثقافة والفنون في دورته الـ37، مؤكدة أن المشاركة المصرية في هذه الدورة غنية ومميزة ومنها فرقة الموسيقى العربية ومعرض الحرف التراثية ومشاركة لفنانين تشكيليين مصريين.

وحول مباحثاتها مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار على هامش زيارتها للعاصمة عمان.. قالت الدكتورة نيڤين الكيلاني إنها بحثت مع نظيرتها الأردنية سبل حماية التراث الثقافي غير المادي، وأطر التعاون المشترك بمجالات الحرف اليدوية والفنون التراثية.

ووصفت الوزيرة مباحثاتها مع نظيرتها الأردنية بالجيدة والمميزة، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مؤكدة أن مصر والأردن تربطهما علاقات متجذرة وتاريخية وغير محدودة وقوية.

وانطلقت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات مهرجانِ جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37 بالأردن، بحضور وزيرة الثقافة رئيس وفد مصر المشارك كضيف شرف لأول مرة في تاريخ المهرجان.

ورحبت وزيرة الثقافة الأردنية، هيفاء النجار، في كلمة لها خلال حفل افتتاح المهرجان، والذي ينطلق تحت شعار "ويستمرُ الفرح" في المدينة الأثرية في جرش، بوزيرة الثقافة والوفود العربية المشاركة.

ويشارك في دورة المهرجان الحالية عدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى الفرق الموسيقية والفنية، وذلك خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.