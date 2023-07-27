الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انخفاض الإنتاج وزيادة الديون.. الاقتصاد البريطاني يدخل مرحلة الهبوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد موقع “unherd” البريطاني بأن الاقتصاد البريطاني يدخل في دوامة الهبوط لاسيما مع الانتاجية المنخفضة والديون المتزايدة التي تواجه الحكومة البريطانية.

تراجع الاقتصاد البريطاني 

وقال التقرير: تراجعت مكانة بريطانيا الاقتصادية في قائمة دول مجموعة السبع، لاسيما وأن بريطانيا الآن تعاني من انخفاض كبير في الإنتاجية، فضلا عن زيادة كبيرة في الديون لاسيما وتنتج بعض رسوم الفائدة المرتفعة في بريطانيا عن استراتيجية إدارة الديون التي تجعل الحكومة أكثر عرضة لمعدلات الفائدة المرتبطة بالتضخم وكذلك للمستثمرين الأجانب.

وتابع: إن الفشل المزدوج المتمثل في ارتفاع رسوم الديون وانخفاض الإنتاجية مرتبطان أيضًا على الأرجح حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى ارتفاع نسبة الإعالة، مما يعني أن كل شخص عامل يجب أن يدعم عددًا متزايدًا من المتقاعدين.

فايننشال تايمز: التكلفة المقدرة لدافعى الضرائب ترتفع بشكل حاد فى بريطانيا

وسبق وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن التكلفة المقدرة لدافعي الضرائب ترتفع بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا، وأن الحكومة تضطر لدفع ١٥٠ مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2033 لتغطية الخسائر المتوقعة في مخطط التسهيل الكمي لبنك إنجلترا والخاص بالسندات الحكومية نتيجة تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.

قال الصحيفة تواجه حكومة المملكة المتحدة فاتورة بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني لتغطية خسائر التيسير الكمي لبنك إنجلترا.

وقدر بنك إنجلترا أنه سيطلب من وزارة الخزانة تحويل ما مجموعه 150 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2033 لتغطية الخسائر المتوقعة في برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي ، ارتفاعًا من الحساب السابق البالغ 100 مليار جنيه إسترليني.

ونشر بنك إنجلترا أحدث تقديراته للتحويلات من الخزانة لتغطية الخسائر في مرفق شراء الأصول - الذي يضم حيازاته من السندات المشتراة.

وقال جاجيت تشادا ، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ، وهو مؤسسة فكرية ، إنه "من الواضح بشكل متزايد" أن الخسائر في خطة التسهيل الكمي لبنك إنجلترا ستكون بمثابة قيد على السياسة المالية في أي ميزانية قبل الانتخابات لأنها أصبحت الآن أكبر مما اعتبرته هيئة الرقابة المالية البريطانية في توقعاتها.

الاقتصاد البريطاني الانتاجية المنخفضة الديون الهبوط الحكومة البريطانية دول مجموعة السبع

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