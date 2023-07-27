الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تعزي في ضحايا سقوط طائرة عسكرية سعودية

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

أعلنت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في ضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويذكر انه  سقطت طائرة حربية سعودية أثناء مهمة تدريبية مما أدى إلى مقتل طاقمها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، قوله إنه "عند الساعة (14:28) من مساء أمس ، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 إس إيه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأشار المتحدث إلى مقتل طاقم الطائرة سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، مؤكدًا أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

 

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