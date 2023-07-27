جائزة عمار لمتحدي الإعاقة تفتح أبوابها للمشاركين من دول الوطن العربي

أعلنت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة عن فتح باب المشاركة والتسجيل في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السابع محلياً والأول عربياً والتي ستقام في جميع دول الوطن العربي للمواطنين والمقيمين كافة، حيث أقيمت الجائزة في ست نسخ سابقة بدأت نسختها الأولى في عام 2014 على مستوى المملكة العربية السعودية وحازت على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز كأفضل مبادرة للعمل التطوعي والتي من خلالها تأسست جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة وهي الجمعية الأولى في العالم المعنية بالموهوبين من ذوي الإعاقة.

ثم أكملت الجائزة مسيرتها حتى عام 2020، حيث أقيمت بشكل استثنائي في توقيت جائحة كورونا (كوفيد19) عبر منصات التواصل الاجتماعي متحدية بذلك الجائحة ولتكمل بعد ذلك المسيرة منطلقة نحو دول الخليج العربي في عامي 2021 و 2022 محققة نجاحاً باهراً وأصداءً واسعة.

وتعتبر الجائزة طريقاً لأولئك الذين ينتظرون الفرصة لإبراز مواهبهم وتسخير افكارهم لدعم ذوي الموهبة من ذوي الإعاقة ومن أهداف هذه الجائزة إبراز الدور الريادي للملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي في دعم ذوي الإعاقة وأصحاب الأفكار التي تساهم في تنمية المجتمع بالإضافة إلى تفعيل مساهمة القطاع الثالث (القطاع الغير ربحي) في عملية التنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات المسار الأول وهو مسار ذوي الإعاقة حيث يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات تأتي جوائز هذا المسار على النحو التالي: للمركز الأول (100,000) ريال سعودي المركز الثاني (50,000) ريال سعودي المركز الثالث (30,000) ريال سعودي المسار الثاني مخصص لكافة أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة سواء بأفكار أو مشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم وجائزة هذا المسار (25,000) ريال سعودي.

المسار الثالث وهو مسار القطاع غير الربحي تشارك فيه المنظمات غير الربحية بمبادراتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي تساهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة وجائزة هذا المسار قدرها (50,000) ريال سعودي كما أن المشاركة والتسجيل في جائزة عمار متاح لكافة المواطنين والمقيمين في دول الوطن العربي ويتم من خلال الرابط التالي www.ammar.sa، علماً بأن التسجيل ينتهي في تاريخ 31 يوليو 2023 م الموافق 13 محرم 1445 هـ، حيث أن الجائزة ستنطلق هذا العام من السعودية ثم الإمارات ومصر والأردن وتونس والمغرب.

وسيتم استضافة أفضل المشاركين في الجائزة من الدول العربية الأخرى في أقرب دولة لهم من الدول المذكورة، وتتكون لجنة التحكيم من أبرز النجوم في عدد من المجالات من مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى مؤسس الجائزة الدكتور عمار بوقس الذي يعد رمزاً لتحدي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.