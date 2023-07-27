الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من مصر.. مبادرة سودانية للتهدئة وتوحيد رؤى القوى السياسية تجاه الأزمة

قوى الحرية والتغيير
قوى الحرية والتغيير السودانية

عقدت قوى الحرية والتغيير السودانية في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات لبناء رؤية كاملة لإنهاء الاشتباكات في السودان وتأسيس وإعادة بناء الدولة كأول اجتماع تعقده قيادات الحرية والتغيير ومؤسساتها منذ بداية الاشتباكات في منتصف أبريل الماضي.

ووفقًا لتقرير "القاهرة الإخبارية" فإن قوى الحرية والتغيير وصفت الاجتماع بأنه مفصلي وتاريخي حيث تناول القضايا الإنسانية وحماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان بوصفها قضية حقوقية وأخلاقية، داعين المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته.

كما نادى الاجتماع بضرورة إغلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب، وحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عنها، وأن تتم في مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب، بالإضافة إلى أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها والاتفاق على رؤية سياسية وصيغة عمل وتنسيق مشترك بما يسرع من جهود وقف الحرب وتأسيس وبناء الدولة السودانية الجديدة.

الأزمة السودانية السودان حل الأزمة السودانية وقف الحرب في السودان القاهرة الإخبارية قوى الحرية والتغيير السودانية

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