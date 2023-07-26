الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها الأردنية سُبل دعم أرشيف التراث

وزيرة الثقافة المصرية
وزيرة الثقافة المصرية ونظيرتها الأردنية

زارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، "المركز الثقافي الملكي"، حيث التقت نظيرتها الأردنية، الدكتورة هيفاء النجار، لبحث أطر التعاون المُشترك بمجالات الحرف اليدوية والفنون التراثية، وذلك ضمن زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية، لحضور فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون.

تطرق الحديث، إلى مشتركات التراث غير المادي بين مصر والأردن،  وآفاق التعاون في هذا الإطار بين البلدين، وبشكل خاص فيما يتعلق بتسجيل المزيد من العناصر على قوائم التراث الثقافي غير المادي، بمنظمة الأمم المتحدة للتربية للعلوم والثقافة "اليونسكو".

وتم بحث سُبل دعم أرشيف التراث بين البلدين لحمايته وتوثيقه حفاظًا عليه للأجيال القادمة. 

كما تناول اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، بمجالات الثقافة والفنون والآداب.

وترأس الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، الوفد المصري المُشارك بفعاليات الدورة الـ٣٧ من "مهرجان جرش للثقافة والفنون" - بعد اختيار مصر "ضيف شرف" الدورة- والذي يستمر خلال الفترة من ٢٦ يوليو الجاري وحتى ٥ أغسطس المُقبل.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية المركز الثقافى الملكي الدكتورة هيفاء النجار الحرف اليدوية والفنون التراثية مهرجان جرش للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع: اهتمام كبير من الرئيس السيسى بسياحة اليخوت

بمزاعم النسوية.. هل يحرّض فيلم باربى على كُره الرجال؟

إيراداته تخطت 470 مليون دولار.. "باربى" يتصدر قائمة الأفلام النسائية

غادة طلعت تدخل فى صراع كوميدى بـ"على باب العمارة"

برنامج "الفرصة".. مشروع "فلاش" يفوز بالحلقة التسابقية الثانية

كولر: "سعيد بانتهاء مسابقة الدورى.. ونستعد لكأس مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا