"مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى".. ندوة توعوية بقرية نزلة حسين بالمنيا

عقدت بالوحدة المحلية بقرية نزلة حسين التابعة لمركز المنيا، ندوة عن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى ظل التنسيق بين إدارة المرأة والأمومة والطفولة تحت إشراف الدكتورة منال خيرى وفريق العمل بإدارة الأمومة والطفولة وإدارة الوعظ بالأزهر الشريف بالمنيا والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين.

وتناول موضوع الندوة الحديث عن المخدرات والإدمان.. الآثار والمضاعفات.. وخطوات العلاج و تعد مشكلة المخدرات حاليًّا من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها؛ لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، والوقاية من خطر الإدمان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والدينية والصحية الوقاية من سوء تعاطي المخدرات لدى الأطفال.

وحددت الندوة، طرق ووسائل العلاج وذلك عن طريق التواصل التحدث مع الأطفال حول أخطار تعاطي المخدرات وإساءة استعمالها والاستماع الجيد عند تحدث الأطفال عن ضغط أصدقائهم عليهم للاستخدام الخاطئ للمخدرات، ودعم جهودهم لمقاومة ذلك وتوفير القدوة الحسنة حيث يجب على الآباء والأمهات أن يتجنبوا إدمان المخدرات والكحول ليكونوا قدوة حسنة لأبنائهم؛ حيث إن الأطفال من الآباء والأمهات الذين يتعاطون المخدرات معرضون بشكل أكبر لخطر الإدمان بجانب العلاقة القوية المستقرة بين الآباء وبين أطفالهم تقلل من أخطار استخدام الطفل للمخدرات.

ومن جانبه، وجه اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف بمركز ومدينة المنيا ، والقيام بالدور المنوط بالوحدة المحلية فى خدمة المجتمع من خلال التنسيق مع الجهات الشريكة والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا مشيرا إلي أن هذه الندوات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الندوات التثقيفية والتى تعمل على رفع الوعى لدى جمهور الشباب وخاصة قضية الإدمان والمخدرات والتى تؤثر رقى وتقدم مصرنا الحبيبة .

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