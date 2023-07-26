اعتماد 6 برامج من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بآداب وعلوم طنطا

أعلنت جامعة طنطا بمحافظة الغربية، عن حصول 6 برامج أكاديمية بكليتى الآداب والعلوم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى برنامج الجغرافيا العامة ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج المكتبات والوثائق والمعلومات، وبرنامج علم النفس، وبرنامج الكيمياء الخاص وبرنامج الكيمياء الحيوي الخاص.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة ، على حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، مؤكداً أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع برامجها للاعتماد الدولي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، موجهاً الشكر للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي للجامعة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة لجهودهم المتواصلة لتأهيل برامج كليات الجامعة للحصول على الاعتماد.

ومن جانبه هنأ الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، جميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة وفريق العمل ورؤساء الأقسام العلمية ومنسقي البرامج التي تم اعتمادها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين عام الكلية وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية والطلاب.

وأوضح عميد كلية الآداب، أن الجامعة وضعت خطة من ثلاثة مراحل لإحلال استخدام وسائل الإنارة الموفرة للكهرباء بالمباني والفراغات العمرانية بالجامعة، موجها بضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال شهر، مضيفا أن الجامعة تدرس حاليا من خلال إمكاناتها البشرية والمادية تعظيم استغلال الطاقة الشمسية في التشغيل بشكل فعال وطرح الأفكار المتطورة والقابلة للتطبيق في مجالات المشروعات الخضراء الذكية، موجها نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتواصل الدوري والمستمر مع المحافظة في تحديث قواعد البيانات وتلبية كافة احتياجاتهم في جميع الجوانب الخدمية والتنموية، مع تكليف المركز الإعلامي بالجامعة بإعداد نشرة دورية شهرية بما يتم من انجازات وحصر للبيانات فيما يخص الخدمات المجتمعية.

كما أشار الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، إلى أن حصول برنامجين من برامج الكلية على الاعتماد يأتي في ضوء تطبيق كلية العلوم للخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا، وأعمال التطوير ورفع كفاءة القدرات المادية والبشرية التي تشهدها الكلية، موجها الشكر لوحدة ضمان الجودة بالكلية لتوفير الاحتياجات اللازمة للبرامج للتأهيل للاعتماد.