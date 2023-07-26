الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير مصرفى يكشف أهمية البنوك الرقمية مقارنة بالبنوك التقليدية

البنوك الرقمية
البنوك الرقمية

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية تكون أسرع من البنوك التقليدية وتكون بتكلفة أقل، كما أنها سهلة التعامل وتوفر عامل الوقت للعميل بعدم ذهابه لمقر البنك.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن البنوك الرقمية تكون أقل تكلفة من التطبيقات البنكية، والتي قد لا تتضمن كل الخدمات، مشيرًا إلى أن مسألة الائتمان لا بد فيها من الذهاب لمقر البنك التقليدي، ولكن البنوك الرقمية تتم عبر تحويل فقط.

شركات التكنولوجيا تعد منافسًا قويًا للبنوك

وتابع، أنه يوجد منافس قوي للبنوك وهي شركات التكنولوجيا، فكلما اتسعت المنافسة كانت الخدمات أفضل وأسرع، مؤكدًا أن البنوك الرقمية هي خطوة هامة من البنك المركزي، كما أن البنوك المصرية كلها ستقدم الحصول على الرخصة الرقمية.

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