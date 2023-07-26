قناة الناس.. أمين الفتوى: دعاء سجود التلاوة سنة لا يأثم تاركها (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة سنة عن النبي صلّي الله عليه وسلم، وكان يدعو قائلًا: "سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته".

وأضاف أمين الفتوى، خلال برنامج فتاوى الناس، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه إذا سجد الإنسان وقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات يجزي على ذلك، ولا يلتزم الإنسان بدعاء سجود التلاوة، فبمجرد أن يقول الساجد سبحان ربي الأعلى فهو جائز.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.