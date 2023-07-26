الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى: دعاء سجود التلاوة سنة لا يأثم تاركها (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة سنة عن النبي صلّي الله عليه وسلم، وكان يدعو قائلًا: "سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته".

وأضاف أمين الفتوى، خلال برنامج فتاوى الناس، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه إذا سجد الإنسان وقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات يجزي على ذلك، ولا يلتزم الإنسان بدعاء سجود التلاوة، فبمجرد أن يقول الساجد سبحان ربي الأعلى فهو جائز.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس سجود التلاوة سجود التلاوة سنة عن النبي فتاوى الناس

الأكثر قراءة

رسميًا.. فيوتشر يوجّه الشكر إلى على ماهر

الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الروسى بوتين

بسبب علبة سجائر.. ضبط المتهم بقتل زوجته طعناً بالسكين فى الدقهلية

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا