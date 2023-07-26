مصدر يكشف المحطة الجديدة لـ"على ماهر" بعد رحيله عن فيوتشر

أكد مصدر مسئول داخل نادي المصري التوصل لاتفاق مع علي ماهر، المدير الفني السابق لفيوتشر لتولي القيادة الفنية للفريق البورسعيدي الموسم الجديد.

وكشف المصدر، لـ"الدستور"، عن أن هناك انقسامًا داخل مجلس الإدارة حول قيادة ماهر للفريق خلال الفترة المقبلة، لكن رغبة كامل أبوعلي رئيس النادي المصري ستحسم القرار النهائي الذي سيصدر عقب انتهاء مباراة الأهلي المقامة حاليًا في استاد الجيش ببرج العرب.

كان ميمى عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري أعلن رحيله عن قيادة الفريق عقب انتهاء مباراة الأهلي، حيث اتخذ القرار بعد الاجتماع مع الجهاز المعاون وكل أعضاء الجهاز الذين قاموا بالتواصل مع مسئولي إدارة المصري لإخطارهم بالقرار خاصة عقب علمهم بعدم وجود أي تحرك من الإدارة، لتمديد التعاقد معهم لقيادة الفريق بالموسم الجديد.