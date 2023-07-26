الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر يكشف المحطة الجديدة لـ"على ماهر" بعد رحيله عن فيوتشر

علي ماهر
علي ماهر

أكد مصدر مسئول داخل نادي المصري التوصل لاتفاق مع علي ماهر، المدير الفني السابق لفيوتشر لتولي القيادة الفنية للفريق البورسعيدي الموسم الجديد.

وكشف المصدر، لـ"الدستور"، عن أن هناك انقسامًا داخل مجلس الإدارة حول قيادة ماهر للفريق خلال الفترة المقبلة، لكن رغبة كامل أبوعلي رئيس النادي المصري ستحسم القرار النهائي الذي سيصدر عقب انتهاء مباراة الأهلي المقامة حاليًا في استاد الجيش ببرج العرب.

كان ميمى عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري أعلن رحيله عن قيادة الفريق عقب انتهاء مباراة الأهلي، حيث اتخذ القرار بعد الاجتماع مع الجهاز المعاون وكل أعضاء الجهاز الذين قاموا بالتواصل مع مسئولي إدارة المصري لإخطارهم بالقرار خاصة عقب علمهم بعدم وجود أي تحرك من الإدارة، لتمديد التعاقد معهم لقيادة الفريق بالموسم الجديد.

المصرى البورسعيدى علي ماهر فيوتشر الدورى المصرى

الأكثر قراءة

رسميًا.. فيوتشر يوجّه الشكر إلى على ماهر

الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الروسى بوتين

بسبب علبة سجائر.. ضبط المتهم بقتل زوجته طعناً بالسكين فى الدقهلية

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا