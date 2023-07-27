محافظ مطروح يوجه بتشكيل لجنة لمعاينة المول المحترق

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بمطروح، بسرعة تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق للمعاينة الميدانية الفورية وتحديد الاضرار والإجراءات الوقائية المطلوبة.



وأوضح وكيل وزارة الإسكان بمطروح ، أنه تم على الفور انتقال اللجنة تحت إشرافه المباشر إلي موقع المول التجارى، وتمت المعاينة الميدانية للعنصرية الإنشائية والكهربية والتوصية بسرعة إخلاء المكان حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراجعة أحمال الكهرباء في المول، وكذا أعمال الحماية المدنية وجاري تكليف فريق عمل من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان لعمل الاختبارات اللازمة لكافة عناصر المنشأ .



يأتى ذلك عقب اندلاع حريق ضخم ظهر اليوم في مول دبي بمدينة مرسي مطروح وادى إلى إصابة ٣٠ شخص وتضرر عدد من المحال.

وفي سياق آخر كان قد تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأربعاء، حادث حريق أحد المولات التجارية بشارع الإسكندرية بمدينة مرسي مطروح والذي أسفر عن إصابة ٣٠ شخص وإحتراق عدد من الباكيات والمحال التجارية.



وأطمئن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمستشفى مطروح العام على حالة المصابين وجهود الإسراع في علاجهم واسعافهم.

وأوضح محافظ مطروح أن وقع حادث الحريق اليوم بأحد المولات التجارية وسط شارع إسكندرية بمدينة مرسي مطروح وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف بعدد ٩ سيارات و٧ سيارات حماية مدينة وكذلك ٩ سيارات مياه منها ٦ سيارات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح و٣ سيارات من مجلس المدينة للمشاركة والاسراع في جهود الإطفاء.

وأضاف أنه تم نقل المصابين و ٣٠ مصاب إلى مستشفى مطروح العام بجوار موقع الحادث لتلقيهم للاسعافات والعلاج حيث تم تحويل حالة للعناية الحرجة و٣ حالات بالعناية و١٨ حالة أخرى منهم ٣ من رجال الحماية المدنية، وجارى متابعة حالتهم، مشيرا إلي خروج ٨ حالات.

وأكد أن تجرى أعمال التبريد بموقع الحادث وحصر إعداد المحلات والخسائر ب13 باكية 6 محلات.

المول المحترق في محافظة مطروح

المول المحترق في محافظة مطروح

المول المحترق في محافظة مطروح

المول المحترق في محافظة مطروح